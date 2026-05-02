Imaginationthelady gana en final de cuatro yeguas el Edgewood Stakes (G2T)

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La jornada de este viernes 1 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs continúa superando las expectativas. Como preámbulo a la edición 152 de las Kentucky Oaks (G1), el césped de Louisville fue el escenario de una batalla memorable en el Edgewood Stakes (G2T), una prueba para potras de tres años con una bolsa de $600,000 en un recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros).

La victoria fue para Imaginationthelady, que bajo una magistral conducción de Tyler Gaffalione y el entrenamiento de Brendan Walsh, logra imponerse en un desenlace que mantuvo en vilo a la afición hasta el último suspiro.

Batalla sin cuartel en la grama

Tras el retiro de Lovely Gray, trece potras tomaron la partida. Tam Tam, guiada por el "Atleta Meridiano 2025", Junior Alvarado, marca el ritmo de la competencia con parciales de 23.17 (400 metros), 47.78 (800 metros) y 1:11.92 (1,200 metros). A pesar de sufrir un acoso constante desde el inicio, la puntera mostró una valentía excepcional al no ceder terreno tempranamente.

Al ingresar a la recta final, la adrenalina alcanzó su punto máximo. Tam Tam se enfrascó en un duelo cabeza a cabeza con la irlandesa Lion Lake (Ire), montada por la leyenda John Velázquez. Sin embargo, a falta de 150 metros, el peligro acechaba desde el fondo: Imaginationthelady y Just Aloff (Flavien Prat) lanzaron un ataque demoledor que cambió el destino de la carrera.

Luego de registrar el parcial de la milla en 1:35.00, Gaffalione exigió a fondo a Imaginationthelady, que en un esfuerzo final sobre el propio espejo, logró sacar un pescuezo de ventaja para detener el cronómetro en 1:40.92. La valiente Tam Tam conservó el segundo lugar en un margen sumamente estrecho sobre Lion Lake (Ire) y Just Aloff.

Imaginationthelady, una hija de Not This Time, suma ahora su tercera victoria en cinco presentaciones. La pupila de Walsh venía de una amarga derrota en el Appalachian (G2) de Keeneland ante Storm's Wake; sin embargo, hoy concreta su revancha, mientras que su antigua vencedora finaliza fuera del marcador.

La ganadora, Imaginationthelady, cierra con pagos de $6.88, $4.44 y $3.12. Por su parte, la sorpresiva Tam Tam devuelve $16.54 y $9.54, mientras que Lion Lake (Ire) retorna $4.10 por Show.