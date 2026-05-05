Kentucky Derby: Las mujeres alrededor de la victoria de Golden Tempo

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La noche del pasado 2 de mayo del 2026, la edición 152 del Kentucky Derby (G1) escribió nuevas historias para la posteridad del turf en Estados Unidos y el mundo con el triunfo del potro Golden Tempo, bajo el entrenamiento de Cherie DeVaux y la monta del astro boricua José Ortiz para la sociedad de Phillips Stable y St Elias Stable.

Estados Unidos: Las mujeres en el entorno de Golden Tempo

La última edición del primer paso de la triple corona en Estados Unidos ha escrito un capítulo nuevo en la historia del turf de ese país con el triunfo del hijo de Curlin en Carrumba por Bernardini.

La victoria del potro de tres años está rodeado de más mujeres que solamente su entrenadora, Cherie DeVaux, quien se convierte en la primera mujer en ganar la “Carrera de las Rosas” como entrenadora, sino que también tiene la presencia femenina en sus apoderados, Daisy Phipps Pulito, quien es cocriadora y de Monique Delk, como directora Ejecutiva de Operaciones de Carreras de St Elias Stable.

Además, a nivel comunicacional y televisivo, debemos mencionar que Lindsay Schanzer, fue la productora General del Kentucky Derby para NBC, medio oficial para transmitir la carrera y que se ha convertido en la edición más vista en la historia de la televisión norteamericana.

Por último, La edición 152 del Kentucky Derby ha sido la última como reportera de pista de la yoqueta retirada Donna Brothers, quien ha estado en las últimas 25 ediciones del Derby como entrevistadora principal a los jinetes luego de finalizar la carrera.