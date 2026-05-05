La noticia que provoca alboroto en los establos: HISA anuncia la continuidad de este medicamento sobre los pura sangre de carreras

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Esta mañana, la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) comunicó a través de su sitio web los resultados de una votación sobre la prohibición y el uso de furosemida (también llamada "Lasix") en caballos durante las 48 horas previas a una carrera.

El LAXIS se podrá seguir usando

la Junta Directiva de HISA de conformidad con la Ley de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos de 2020 (la “Ley”), debía considerar si procedía modificar la prohibición vigente sobre la furosemida. De acuerdo con el marco legal, la Junta votó por unanimidad el 24 de abril a favor de adoptar las conclusiones necesarias para modificar la prohibición, manteniendo así el statu quo regulatorio actual.

Según la Ley, cualquier modificación requería el voto unánime de la junta directiva sobre los siguientes cuatro puntos:

Que la modificación está justificada. Que dicha modificación redunda en beneficio de las carreras de caballos. Que la furosemida no tiene ningún efecto que mejore el rendimiento de los caballos individualmente. Que la confianza pública en la integridad y la seguridad de las carreras no se vería afectada negativamente por la modificación.

La Junta adoptó por unanimidad cada una de estas conclusiones y aprobó una modificación para permitir el uso de furosemida dentro de las 48 horas previas a una carrera para los caballos cubiertos, con la excepción de:

Caballos de 2 años.

Caballos que compiten en carreras de stakes.

Esto significa que la administración de furosemida en las 48 horas previas a una carrera seguirá estando permitida para todos los caballos cubiertos, excepto los caballos de 2 años y los que compiten en carreras de stakes.