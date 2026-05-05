¡La espera ha terminado! Campeones venezolanos afrontan nuevo desafío en la jornada inaugural de Monmouth Park

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El Opening Day de la temporada 81 de Monmouth Park es este sábado 9 de mayo de 2026. El post time inicial está programado para las 12:50 p.m. Jinetes y entrenadores venezolanos se dan cita en este importante circuito ubicado en New York, en su temporada primavera-verano que se extenderá hasta septiembre.

Monmouth Park: Venezolanos buscan conquistar la temporada 81

Monmouth Park, se ha convertido en el hipódromo predilecto de los jinetes y entrenadores venezolanos, luego de finalizar los mítines invernales en los principales circuitos en Estados Unidos.

Jorge Delgado, campeón de la temporada anterior con 21 victorias, estará de vuelta para revalidad su primer campeonato en este circuito. Por su parte, Samuel Marín, campeón por segunda vez de Tampa Bay Downs, busca sumar otro título en su campaña profesional. Marín, viene de quedar subcampeón en la pasada zafra con 66 victorias, detrás de Paco López. Sin embargo, fue el más productivo con $2.8 millones.

Monmouth Park: El Haskell Day es la ceremonia de mayor relevancia

El mitin de este año contará con 50 días de carreras desde mayo hasta el 13 de septiembre. El Haskell Day (18 de julio) es el evento de mayor importancia con una cartelera de carreras stakes donde se reparten 2.6 millones de dólares en combinación. El Haskell Invitational (G1) reparte un millón de dólares. Carrera clasificatoria para la Breeders' Cup Classic.

Aquí tienes los detalles clave para la costa de Nueva Jersey:

Mayo: Mes de Apertura

09 de mayo: Long Branch Stakes ($100,000) – Día de Apertura.

($100,000) – Día de Apertura. 30 de mayo: Jersey Derby ($100,000).

Junio: "Haskell Preview Day" 13 de junio

Salvator Mile Stakes (G3) ($150,000).

($150,000). Eatontown Stakes (G3) ($150,000).

($150,000). Pegasus Stakes ($125,000).

($125,000). Monmouth Stakes ($125,000).

Julio: El Evento Estelar (Haskell Day) sábado 18 de julio

Haskell Invitational Stakes (G1) ($1,000,000) – Carrera clasificatoria para la Breeders' Cup Classic.

($1,000,000) – Carrera clasificatoria para la Breeders' Cup Classic. United Nations Stakes ($500,000).

($500,000). Molly Pitcher Stakes (G2) ($500,000).

($500,000). Monmouth Cup ($350,000).

($350,000). WinStar Matchmaker Stakes (G3) ($300,000).

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