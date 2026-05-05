Triplete ganador: Dúo venezolano de jinete y entrenador destaca como el más valioso en el hipódromo del Caribe

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Durante la jornada de este sábado en el hipódromo V Centenario fueron celebradas seis carreras en las que el jinete venezolano José Villalobos sumó un trio de victorias en yunta con el también criollo Germán León. Primer triplete de la temporada para ambos profesionales.

José Villalobos y Germán León son los más valiosos de la cartelera

El jinete profesional José Villalobos, sumó su primer ¡Hat Trick! de la temporada en el hipódromo V Centenario ubicado en República Dominicana, también conocido como “El Quinto”. Todas en yunta con el entrenador venezolano Germán Rojas, para los colores del Establo Doña Bella.

Villalobos, se lució encima del ejemplar Lee Alejandro (5), en la segunda carrera disputada en 1,300 metros con registro de 1:18.3/5. Con Princesa Ainoha (4) se impuso en la cuarta con un registro de 1:16.2/5 para 1,200 metros y completó la trilogía Counsellor (3), en la quinta de la programación corrida en 1, 300 metros en crono de 1:18.3/5.

Con estos triunfos Villalobos, llega a 17 triunfos en total en 2026, empatado con Carlos de León, en el 4to. puesto del liderato. Mientras que el entrenador venezolano Germán León, pasó a liderar el meeting con 18 triunfos.

Para la jornada de este martes 5 de mayo, están prevista seis carreras en “El Quinto”. El jockey criollo, tiene dos compromisos. En la primera carrera guía al ejemplar Nervana (USA) y en la cuarta prueba lleva a Golden Trebol, ambas en yunta con el entrenador venezolano Germán León.

Es importante recordar que José Villalobos es el único jinete venezolano en conseguir una triple corona fuera de Venezuela. Esta la alcanzó en 2020 con el ejemplar Huracán P. Villalobos, de 27 años, se radicó en este circuito desde 2019. Germán León, por su parte viene de titularse campeón la temporada pasada, igualado con Luís Valerón (Venezolano).