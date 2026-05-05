Jockey venezolano ganador del Kentucky Derby (G1) felicita a José Luis Ortiz por su triunfo

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El pasado fin de semana, la temporada 2026 del turf en Estados Unidos dio inicio a la triple corona norteamericana con la edición 152 del Kentucky Derby (G1) en distancia de 2.000 metros y que se realiza anualmente en el hipódromo de Churchill Downs con los 20 mejores potros de tres años y que tuvo como ganador a Golden Tempo, entrenador por CherieDeVaux y montado por el boricua José Luis Ortiz.

Estados Unidos: Sonny León felicita a José Ortiz por su triunfo en el Kentucky Derby (G1)

En lo que va de la década del 2020, seis jinetes distintos han ganado la prueba más importante del hipismo en Estados Unidos, tres de ellos venezolano y dos puertorriqueños, uno de ellos, lo consiguió el pasado sábado, el boricua José Luis Ortiz, para convertirse en el tercer puertorriqueño en ganar la prueba.

Uno de los jinetes venezolanos que ha ganado la prueba en los años recientes, es el profesional del látigo, Sonny León, ganador de la edición 148 con el purasangre Rich Strike en el año 2022. León uso su cuenta persona de la red social X, para felicitar al jockey boricua y a la entrenadora DeVaux, en conseguir la hazaña, además de ser la primera mujer en ganar la prueba como trainer en los 152 años de historia.

«El Kentucky Derby 2026 ha sido uno de los Derbis más emocionantes que he visto. Felicitaciones a @jose93_ortiz por su gran monta y felicitaciones a @reredevaux por convertirse en la primera mujer en ganar el Derby con Golden Tempo».

Manifestó el látigo venezolano, que, también como Ortiz, vino de atrás en los 400 metros finales para conseguir la victoria en la "Carrera de las Rosas” hace cuatro años.