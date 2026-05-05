¿Preakness o Belmont? Este es el destino de Renegade para su próxima carrera

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Después de que Renegade exhibiera una demostración notable de poder y valentía en el Kentucky Derby (G1) bajo la monta del jinete Irad Ortiz Jr., quien implementó una estrategia impecable para que el ejemplar, hijo de Into Mischief, finalizara segundo por apenas una cabeza frente al nuevo ícono de Kentucky, Golden Tempo, los preparativos continúan sin pausa.

Renegade y conexiones buscan desquite

Tras su electrizante actuación, Renegade ha sido confirmado para saltar el Preakness e ir directamente al Belmont Stakes (G1) el próximo 6 de junio de 2026. Esta decisión de los establos Repole y el entrenador Todd Pletcher busca darle el descanso necesario para conquistar la joya que cierra la Triple Corona en un escenario atípico y legendario.

El "Test de los Campeones" en Saratoga

Por tercer y último año consecutivo, el Belmont Stakes (G1) abandona su hogar habitual por remodelación para mudarse al histórico Saratoga Race Course. Esto cambia por completo el contexto de la carrera.

En lugar de la demoledora milla y media ((2,400m) metros) tradicional de Belmont Park, la edición 158 en Saratoga se correrá en 2,000 metros debido a la configuración de la pista.

Renegade, buscará redimirse ante Golden Tempo, el sorpresivo ganador del Derby que lo superó por apenas un cuello tras una atropellada épica. Dentro de un mes, conoceremos el resultado.