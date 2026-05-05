José Ortiz se lleva el Jockey de la Semana por su gran actuación en Churchill Downs

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Como era de esperarse, este martes se ha confirmado el nombramiento del jockey puertorriqueño José Luis Ortiz como el Jinete de la Semana en Estados Unidos, gracias a su fin de semana en Churchill Downs donde ha logrado hasta seis victorias entre el viernes 1 y sábado 2, de las cuales cuatro fueron stakes de grado, y las dos más importante, el Kentucky Oaks (G1) el Kentucky Derby (G1).

Estados Unidos: José Ortiz, es el Jockey de la Semana

Las victorias de José comenzaron en la programación del viernes, donde tenía hasta 12 montas y logró ganar en cinco oportunidades, con tres stakes de grado, el primero de ellos fue el Alysheba Stakes (G2) con el ejemplar Corporate Power del trainer Steven Asmussen, luego ganaría el Modesty Stakes (G3) con Kathynmarissa, pensionada de Chad Brown.

Y cerraría el viernes al quedarse con la prueba más importante de la jornada, el Kentucky Oaks (G1) de $1.5 millones de dólares con la potra Always at Runner, en dupla con Chad Brown nuevamente.

Mientras que, en la programación del sábado 2 de mayo, aunque también volvió a montar en 12 de las 14 carreras de la jornada, conseguiría la victoria una vez, pero sería en la prueba más importante de la agenda y del año, el Kentucky Derby (G1) de $5 millones de dólares con el potro Golden Tempo de la trainer Cherie DeVaux.

Ortiz suma en el año 108 victorias y poco más de $13 millones de dólares en ganancias.