La lista de los jockeys puertorriqueños que han ganado el Kentucky Derby ahora con José Luis Ortiz

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El pasado sábado en la noche el mundo se detuvo por dos minutos para ver la edición 152 del Derby de Kentucky (G1) el cual es el primer paso de la triple corona en Estados Unidos y se recorre en 2.000 metros para potros de tres años y entrega un premio de $5 millones de dólares donde la victoria fue para el ejemplar Golden Tempo, pensionado de la entrenadora Cherie DeVaux y el cual fue conducido por el puertorriqueño José Luis Ortiz.

Kentucky Derby: José Luis Ortiz es el tercer boricua en ganar el Derby de Kentucky (G1)

Con su triunfo del pasado sábado en la noche, el joven de los hermanos Ortiz, logró unirse a una pequeña y selecta lista de jinetes puertorriqueños que han logrado ganar la Carrera de las Rosas, la cual sirve como el primer paso de la triple corona del turf en Estados Unidos.

El primero de los boricuas en haber ganado el Derby, fue el exaltado al Hall of Fame en 1988, Ángel Cordero Jr. quien lo ganó hasta en dos oportunidades más, en la edición del 74 logró la proeza con el ejemplar Cannodade y luego conseguiría su segundo triunfo en 1976 por medio de Bold Forbes. Su tercer y último lauro en el Derby de las Rosas no sería hasta 1985 por medio de Spend a Buck.

Más recientemente, sería el turno para otro miembro de la inmortalidad del turf en Estados Unidos, John Velázquez, quien también ha conseguido la prueba en tres oportunidades, la primera de ellas en 2011, por medio del purasangre Animal Kingdom del trainer Graham Motion, luego la volvería a ganar en la edición del 2017 a través del ejemplar Always Dreaming en dupla con Todd Pletcher, y por último, en el 2020 con Authentic, ahora con Bob Baffert como entrenador.

Con el triunfo de José Luis Ortiz, ahora son tres los jockeys boricuas que han logrado ganar la Carrera de las Rosas y suman entre todos, siete lauros en total. Venezuela y Panamá son los países que más jockeys ganadores han conseguido con cuatro cada uno, aunque los panameños tienen cinco Derby a su cuenta (Jacinto Vázquez lo consiguió en dos oportunidades).