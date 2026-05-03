Mira cuánto ha ganado en 2026 “El Mago” José Ortiz con solo estas tres prestigiosas carreras del mundo

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Hablar de José Ortiz es referirse a un talento boricua que se gana el respeto de entrenadores, propietarios y público en general gracias a su trayectoria profesional. Esta carrera se ve coronada este sábado 2 de mayo con su primer triunfo en el Kentucky Derby (G1), edición 152.

Después de 10 intentos, Ortiz, de 32 años, protagoniza un primer semestre de año como pocos jinetes en la historia. A inicios de abril gana la Dubai World Cup (G1), una de las dos carreras sobre arena más ricas del mundo. No conforme con ello, abre el mes de mayo con un épico “Daily Double”, al imponerse con Always a Runner en las Kentucky Oaks (G1) el viernes 1 de mayo y, posteriormente, con el mencionado Golden Tempo en el Kentucky Derby (G1).

¿Cuánto dinero genera "El Mago" con estas victorias?

Ante estos logros, la pregunta de muchos aficionados es: ¿cuánto dinero gana “El Mago” con estas tres sensacionales victorias? El puertorriqueño, que acumula más de 3,565 triunfos en Norteamérica y supera con creces la barrera de los $300 millones en producción, obtiene un monto significativo en estas tres competencias.

Si se considera el 10% que corresponde al jinete ganador del premio destinado al primer puesto, José Ortiz obtiene en Dubái la cifra de $696,000. Por su parte, el viernes en las Kentucky Oaks (G1) se embolsa $85,560, mientras que en este Kentucky Derby (G1) suma con Golden Tempo la cantidad de $310,000. Esto significa que Ortiz, entre las tres competencias, genera la impresionante cifra de $1,091,560.

Desglose de premios al primer lugar: