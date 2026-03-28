¡Boricua Power! José Ortiz sobre Magnitude derrota al campeón Forever Young en la Dubai World Cup (G1)

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El evento estelar del mes de marzo en el mundo se pudo celebrar y su resultado fue sorpresivo. El potro de cuatro años Magnitude (USA), el mismo que no pudo contra Sovereignty en el Travers Stakes (G1) el año pasado, derrota esta vez nada más y nada menos que al megafavorito Forever Young (JPN) en los 2,000 metros de la Dubai World Cup (G1), disputada este sábado 28 de marzo en el hipódromo de Meydan.

Conducido por “El Mago” José Ortiz, Magnitude (USA) gana de extremo a extremo para el establo de Steven Asmussen en defensa de los colores del Winchell Thoroughbreds LLC, y conquista una bolsa de $6,960,000 destinada al primer puesto, del total de $12,000,000 en juego.

Una carrera para la historia

José Ortiz, que asumió el compromiso de montar a este purasangre el cual había triunfado hace un mes en el Razorback Handicap (G3) de Oaklawn Park, condujo de manera magistral a Magnitude (USA), para destronar al favorito Forever Young (JPN), que nunca pudo alcanzar al estadounidense.

Magnitude (USA) se fue al frente desde el momento de la salida como es acostumbrado, y aunque esta vez Forever Young (JPN) intentó también asumir la vanguardia, Ortiz se lo impidió con su montura.

Durante toda la ruta de los dos kilómetros, Magnitude (USA) conservó la delantera y siempre estuvo amenazado, pero al momento de entrar en el tiro derecho, el ejemplar mantenía mucha fuerza y a pesar de los intentos del millonario campeón de la Saudi Cup (G1), Magnitude conservó el liderato para imponerse en registro de 2:04.38.

En una actuación de Forever Young (JPN) que este año dio a entender que la arena de Meydan no es de sus predilectas, el pensionado de Yoshito Yahagi es la primera vez en su historial pistero que figura en el Placé.

“Cuando miré a mi lado al pasar los 600 metros, vi a Forever Young y supe que era el momento de irme” apunta José Ortiz, el orgullo de Trujillo Alto, en una entrevista post-carrera.

El tercer puesto de la Dubai World Cup (G1) fue para Meydaan (IRE) de colores locales que amenazaba por dentro y cuarto lo obtuvo Imperial Emperor (IRE). El ganador de 2025, Hit Show (USA), estuvo en las líneas internas todo el tiempo, pero no pudo pasar el quinto.

Magnitude (USA), es hijo de Not This Time (USA) en Rockadelic (USA), que lleva ahora de 13-7, con una producción de $8,544,365. Automáticamente, tiene su cupo para la Breeders’ Cup Classic (G1) de este año en Keeneland, pues la Dubai World Cup (G1) ofrecía al ganador ese incentivo.