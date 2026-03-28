¡Qué caballazo! El irlandés Ombudsman gana para Godolphin la Dubai Turf (G1T)

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Las tres últimas competencias de este sábado 28 de marzo en el hipódromo de Meydan, iniciaron con la Dubai Turf (G1T), una carrera de $5,000,000 que conquista el caballo de cinco años Ombudsman (IRE) con la monta del estelar William Buick y entrenado por la dupla de John & Thady Gosden.

Ombudsman (IRE) que ganó el año pasado el Prince of Wales Stakes (Grupo 1) en Royal Ascot y el Juddmonte International (Grupo 1) en York, abre el 2026 con un sonoro triunfo al vencer a los rivales que le salieron al paso, para defender con gallardía los colores de Godolphin, propiedad del Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y creador de la Dubai World Cup.

Una cátedra dicta el europeo en el césped de Meydan

El extraordinario corredor en grama, es el primer favorito de la noche que logra imponerse con esta característica, pues los anteriores fallaron en las seis carreras que precedieron este importante cotejo, el cual nació con el nombre de Dubai Duty Free.

Ombudsman (IRE) acostumbrado a correr en superficies de grama más duras que la de Meydan y con un handicap siempre mayor al que soportó aquí, no tuvo problemas a la hora de responder a las exigencias de William Buick.

Ubicado en el medio del grupo durante la primera mitad del evento, Ombudsman (IRE) estuvo tranquilo a la espera de su momento estelar. Fue entonces que Buick, lo sitúa en la posición ideal para que, al momento de entrar en la larga recta final de grama de Meydan, asaltara el primer lugar de la competencia.

Con solvencia, Ombudsman (IRE) sigue campante hacia la meta y marca 1:44.99 en la milla y octavo (1,800 metros) del cotejo que tuvo como bolsa para el primer puesto $2,900,000. Quddwah (GB) de colores locales, intentó acercarse por el carril 1 pero no pudo ante la superioridad del europeo. Andreas Vesalius (IRE) y Make Me King (FR) completan los cuatro primeros puestos.

El triunfador es un hijo de Night of Thunder (IRE) en Syndicate (GB) que obtiene el séptimo triunfo de por vida en diez salidas con tres segundos lugares. De allí, nunca ha bajado este gran caballo, del cual se esperaba su actuación en ante este grupo de calificados corredores.

Para Godolphin es su quinta victoria en la carrera y por el lado de John Gosden, quien trabaja en conjunto con su hijo Thady, es la cuarta foto lograda en los últimos cinco años, pues ellos tienen el épico récord con Lord North (GB), ganador tres veces de la Dubai Turf (G1T), una de ellas en empate con Panthalassa (JPN).