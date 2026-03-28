Calandagan, la súper estrella equina que brilla en la Dubai Sheema Classic (G1T)

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Otro de los favoritos que se esperaba ganara en la noche del sábado 28 de marzo en el hipódromo de Meydan, respondió. El castrado Calandagan (IRE) obtuvo la Longines Dubai Sheema Classic (G1T) con la guía de Mickael Barzalona y 57 kilos de handicap, para los legendarios colores de la sucesión del Aga Khan Studs.

Entrenado por Francis Henri-Graffard, Calandagan (IRE) confirma su gran estado de campeón de la resistencia al cumplir con la exigente milla y media del cotejo (2,410 metros) sin ningún tipo de problemas. Gracias a ello, obtienen un premio de $3,480,000 para el primer lugar, del total de $6,000,000 que el cotejo tenía por repartir.

El superior Calandagan somete a sus enemigos en 12.05 Furlongs

Después de marcar récord mundial para los 2,400 metros en la Japan Cup (G1) del pasado 30 de noviembre, Calandagan (IRE) fue nominado para correr esta prueba y en principio, enfrentaría al trotamundos Rebel’s Romance (IRE), del cual se presumía sería este el primer gran enfrentamiento de 2026 en el hipismo mundial.

Sin embargo, a última hora se decidió que Rebel’s Romance (IRE) no viajaría, por lo cual quedarían en defensa de su propietario Godolphin, los otros dos caballos del Sheikh Al Maktoum: Royal Power (FR) y By The Book (IRE).

Ninguno de ellos fue capaz de detener el demoledor avance de Calandagan (IRE) en la recta final. Al correr quinto bien reservado y en la espera de la oportunidad para descontar la ventaja que traía en la delantera West Wind Blows (IRE) con Rossa Ryan en los controles, su performance es de cinco estrellas.

Este último, fue el único que intentó ponerle resistencia al formidable corredor, pero igualmente tampoco no pudo derrotarlo. Calandagan (IRE) cumple en tiempo final de 2:25.79 con apenas dos latigazos y unas palmadas de felicitación antes de la meta por parte de Barzalona, y además de ganar su quinta carrera de forma consecutiva, obtiene su boleto para la Breeders’ Cup Turf (G1) en Keeneland, donde los colores del Aga Khan Stud ya triunfaron en ese escenario.

El crono agenciado por Calandagan (IRE) estuvo apenas a 14 centésimas de segundo del récord que el campeón Equinox (JPN) marcó en el 2023, con un aplastante 2:25.65.

Calandagan (IRE), producto de Gleneagles (IRE) en Calayana (FR) que ahora lleva nueve fotos en 15 salidas, superó además de West Wind Blows (IRE), a Giavelotto (IRE), Royal Power (FR), Ethical Diamond (IRE), el vencedor de la Breeders’ Cup Turf (G1) del año pasado y By The Book (IRE).