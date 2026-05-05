Samuel Marín: Esto dijo el ídolo de la Florida tras el segundo título en Tampa Bay Downs

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El jinete venezolano Samuel Marín ha grabado su nombre con letras doradas en la historia del hipismo estadounidense al protagonizar una temporada sin precedentes en el hipódromo de Tampa Bay Downs. En la recientemente finalizada edición centenaria (2025-2026), Marín no solo revalidó su título como campeón del meeting por segundo año consecutivo, sino que pulverizó un récord histórico que parecía inquebrantable.

Samuel Marín el camino hacia el estrellato

La verdadera hazaña ocurrió a finales de abril de 2026, cuando Marín alcanzó las 149 victorias, superando la legendaria marca de 147 triunfos impuesta por el español Antonio Gallardo en la temporada 2014-2015. Este logro fue cimentado por un ritmo arrollador; apenas unos días antes del cierre, el trujillano logró la proeza de ganar seis carreras en una sola tarde en dos ocasiones distintas durante la misma semana.

Al concluir el meeting el 3 de mayo de 2026, Marín cerró con un impresionante total de 155 victorias. Además de ser el líder indiscutible en triunfos, encabezó la estadística por dinero producido, generando más de 3.4 millones de dólares para sus conexiones. Con tan solo 25 años y cuatro años de carrera en EE. UU., Marín ha demostrado una madurez y ética de trabajo asombrosas, consolidándose como la nueva gran estrella del óvalo de Florida.

Tras conseguir esta hazaña en su cuenta personal de “X” expresó lo siguiente: “Bueno, tener la oportunidad de liderar el meet de Tampa Bay Downs por segundo año consecutivo, quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones. También, gracias a todos los entrenadores y propietarios por apoyarnos desde el primer día.”

Marín ahora se prepara para el comienzo de la temporada 81 en Monmouth Park, donde, viene de quedar tercero y segundo en carreras ganadas, en los últimos dos años en este meeting.