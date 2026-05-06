Suscríbete a nuestros canales

El portal de Ocala Breeders' Sales ha publicado un catalogado de 909 ejemplares para su subasta de potros de dos años en entrenamiento y caballos de carreras, que se celebrará del 16 al 18 de junio.

Ocala Breeders' Sales ponen en disposición los ejemplares

A treves de un comunicado de prensa de OBS, se pudo conocer que las sesiones de venta comenzarán a las 10:30 a. m. (hora venezolana). Los lotes 1-302, se venderán el 16 de junio, y los lotes 351-652, el 17 de junio.

La tercera y última sesión del 18 de junio ofrecerá los lotes 701-1002, así como los lotes 1051-1053 de Horses for Racing Age (caballos que están en carreras). La exhibición y venta de caballos en plena faena se transmitirá en directo a través del sitio web de OBS.

Feminism fue el precio récord de ventas del pasado año

La venta de dos días de junio del año pasado vio a Feminism, una potranca castaña hija de Curlin, consignada por Caliente Thoroughbreds, estableció un precio récord en la subasta al venderse por $975,000 a su propietario, Gus King. Feminism ganó en su debut el 2 de abril en Oaklawn Park bajo la dirección del entrenador Steve Asmussen. El promedio general y la mediana de la venta del año pasado también establecieron récords de junio.

En la contraportada del catálogo aparece Crude Velocity, ganador del Pat Day Mile Stakes (G2) de $750,000 el 2 de mayo en Churchill Downs. Entrenado por Bob Baffert, Crude Velocity fue comprado por Bill Childs por $250,000 en la Venta de Junio ​​de OBS de 2025 de la consignación de Omar Ramirez Bloodstock después de galopar un cuarto de milla en :20 1/5, igualando el récord de pista de OBS para la distancia.