¡Sorprendente! Bow Echo, calificado como el mejor ganador de las Guineas desde Frankel

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado el hipódromo Newmarket, de la colonia inglesa realizó una serie de carreras de Grupo, entre ellas las 2000 Guineas Stakes (Grupo1) equivalente a la primera Triple Corona en Inglaterra, donde tuvo como protagonistas a Bow Echo que mantuvo su invicto en cuatro actuaciones.

La revista Timeform califico con 131 a Bow Echo

Bow Echo, montado por Billy Loughnante, respondió a la taquilla para llevarse en un final emocionante las 2000 Guineas Británicas (Grupo 1), para el entrenador George Boughey que pertenece a la sucesión del Sheikh Mohammed Obaid.

Esta actuación le otorga a Bow Echo una calificación de 131 por su brillante actuación en el G1 Betfred 2000 Guineas, por la revista Timeform.

El hijo de Night Of Thunder, se une a este selecto grupo de ejemplare que han obtenido una calificación más alta al ganar las 2000 Guineas desde 1970. El último en hacerlo fue Frankel en el 2011.

Nijinsky II 135 (1970).

Brigadier Gerard 141 (1971).

El Gran Senor 136 (1984).

Dancing Brave 134 (1986).

Frankel 135 (2011).

Bow Echo no está inscrito en el Betfred George Boughey Derby (G1), pero su nombre está en el horizonte para el St James's Palace Stakes (G1) en Royal Ascot y el Sussex Stakes en Goodwood (G1).