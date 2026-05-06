Los Alamitos Thoroughbred anunció su calendario de stakes para la temporada 2026

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Los Alamitos Thoroughbred, anunció en su portal web el calendario de stakes para la temporada 2026 para caballos pura sangre de carreras. Tres carreras de alto nivel, entre ellas la Great Lady M. Stakes (G2), con una bolsa de premios total de 400.000 dólares, son los platos fuertes de la jornada de la Feria del Condado de Los Ángeles en Los Alamitos.

Los Alamitos anuncia su calendario de stakes

La temporada, que durará nueve días, comienza el viernes 19 de junio y se extenderá hasta el domingo 5 de julio. La hora de inicio será a la 1:00 p. m. PT. (4:00 p.m. hora venezolana)

El evento más importante del calendario es el Great Lady M. Stakes (G2), dotado con 200,000 dólares, para potrancas y yeguas sobre una distancia de 1,300 metros. En los últimos dos años consecutivo ha sigo ganado por Sweet Azteca, quien batió su propio récord de pista en 2025, el Great Lady M. se disputará el sábado 4 de julio.

El Derby de Los Alamitos, dotado con 100,000 dólares, se disputará el sábado 27 de junio. La carrera es para caballos de 3 años y tiene una distancia de 1,800 metros.

La otra carrera del programa es el Bertrando, dotado con 100,000 dólares, para caballos de 3 años o más criados o engendrados en California. El Bertrando, de una milla de distancia, se disputará el sábado 20 de junio.