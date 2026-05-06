¿Sabías que? La batalla por ser el caballo más rico del mundo continúa este mes

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Forever Young se ha convertido toda una vedette por la persecución de Romantic Warrior, que ha permanecido como líder en dinero en el mundo en los últimos dos años. El gigante japonés, Forever Young, con su victoria este año en la Dubai World Cup (G1) por poco supera al caballo más rico del mundo. Todo a la espera del resultado de la carrera.

La batalla de los millones continua

Encabezando la lista de ganancias de todos los tiempos se encuentra Romantic Warrior, irlandés radicado en Hong Kong, cuya fortuna asciende actualmente a unos 32,5 millones de dólares. La estrella japonesa de carreras de tierra, Forever Young, que ha recorrido el mundo, ha acumulado más de 31,7 millones de dólares.

Si Forever Young hubiera ganado la Copa Mundial de Dubái, dotada con 12 millones de dólares, habría superado a Romantic Warrior. Sin embargo, el pupilo de Yoshito Yahagi aún tiene tiempo para aumentar su fortuna a finales de este año, pero Romantic Warrior, mientras tanto, incrementará su total.

Romantic Warrior, ahora con ocho años, se ha centrado en su campaña nacional esta temporada. Los planes prevén que Romantic Warrior logre una hazaña histórica en la Champions & Chater Cup (G1) del 24 de mayo. De ganar, se convertiría en el tercer caballo en conseguir la Triple Corona de Hong Kong, después de River Verdon (1994) y Voyage Bubble (2025).

La Triple Corona de Hong Kong también incluye una bonificación de 10 millones de dólares de Hong Kong (más de 1,2 millones de dólares estadounidenses), por lo que Romantic Warrior tiene muchas posibilidades de ampliar su ventaja sobre Forever Young en la carrera por convertirse en el caballo más rico del mundo.