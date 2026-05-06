Triple corona: Este es el primer ejemplar en llegar a Saratoga para el Belmont Stakes (G1)

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Tras la edición 152 del Kentucky Derby (G1), donde el potro Golden Tempo logró la victoria con José Ortiz bajo la tutela de la entrenadora Cherie DeVaux, los preparativos para los siguientes dos pasos de la tríada norteamericana continúan: el Preakness Stakes (G1) el 16 de mayo en Laurel Park y el Belmont Stakes (G1) el 6 de junio en Saratoga.

Triple corona: Renegade es el primer ejemplar en llegar a Saratoga para el Belmont Stakes (G1)

Luego de su segundo lugar en el Kentucky Derby (G1) por solo una diferencia de cuello, el potro Renegade llegó este miércoles a Saratoga. El ejemplar, propiedad de Repole Stable y sociedad, bajo el entrenamiento de Todd Pletcher y con la monta del astro boricua Irad Ortiz Jr., se alista para disputar el Belmont Stakes (G1) el próximo 6 de junio.

El hijo de Into Mischief es el primer potro que ocupa las instalaciones de las cuadras del recinto en Saratoga. Este escenario es la sede elegida para la edición 158 del tercer paso de la triple corona norteamericana mientras concluye la renovación de Belmont Park, cuya reapertura está prevista para el 18 de septiembre del año en curso.

Renegade, quien posee una campaña de dos victorias en seis presentaciones, llegó a Churchill Downs como el principal favorito para el triunfo. Sin embargo, debido a tropiezos en los primeros 100 metros y al remate espectacular de Golden Tempo en los últimos 300 metros, perdió “La Carrera de las Rosas”.