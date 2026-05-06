Conoce la cartelera selectiva de la semana para el Preakness Stakes Day

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La cartelera selectiva durante la previa y el día del Preakness Stakes (G1) reúne las mejores carreras de caballos, destacando potros y yeguas prometedores. Este evento, parte de la Triple Corona, atrae a fanáticos y expertos que siguen de cerca cada competencia para evaluar el rendimiento y estrategia de los ejemplares.

Estos son los eventos para el Preakness Stakes Day

Otros eventos clasificados en el día del Preakness son el Dinner Party (G3) de $250,000 para caballos de 3 años en adelante sobre 1 1/8 millas y el Gallorette (G3) de $150,000 para potrancas y yeguas de 3 años en adelante sobre 1 1/16 millas, ambos programados en césped, y el Maryland Sprint (G3) de $150,000 para caballos de 3 años en adelante sobre seis furlongs en la pista principal.

Las carreras de apoyo al programa previo al Preakness son el Chick Lang de $150,000 para caballos de 3 años y el Skipat de $125,000 para potrancas y yeguas de 3 años en adelante, ambas de seis furlongs, y el Sir Barton de $100,000 de 1 1/16 millas para caballos de 3 años que no hayan ganado una carrera abierta, todas en tierra, junto con el James W. Murphy de $100,000 para caballos de 3 años de una milla y el Jim McKay Turf Sprint de $125,000 de cinco furlongs, ambos en césped.

La previa del Preakness Stakes Day

La víspera del Preakness, el 15 de mayo, estará marcada por la 102.ª edición del George E. Mitchell Black-Eyed Susan (G2), dotado con 300.000 dólares, para potrancas de 3 años sobre una distancia de 1 1/8 millas, y dos carreras de stakes de grado complementarias: el histórico Pimlico Special (G3), dotado con 250.000 dólares, para caballos de 3 años en adelante que recorren la distancia del Preakness de 1 3/16 millas, y el Miss Preakness (G3), dotado con 150.000 dólares, para potrancas de 3 años que corren seis furlongs.

La cartelera preliminar de Black-Eyed Susan también incluye el Allaire du Pont Distaff de $125,000 para potrancas y yeguas de 3 años o más que recorren 1 1/8 millas en la pista de tierra, así como el Hilltop de $125,000 para potrancas de 3 años que recorren una milla y The Very One de $100,000 para potrancas y yeguas de 3 años o más que corren cinco furlongs, ambas en la pista de césped.