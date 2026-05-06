Llega el Peter Pan Stakes (G3) prueba clasificatoria para el Belmont Stakes (G1)

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El hipódromo de Aqueduct, en Ozone Park, New York, acoge el meeting Belmont at the Big A. Este sábado se llevará a cabo la jornada selectiva. La carrera más importante del programa es el Peter Pan Stakes (G3, $200,000), en la novena carrera de la cartelera. Carrera que sirve de preparación para el Belmont Stakes (G1), que se celebrará el 6 de junio en la pista de carreras Saratoga Race Course.

Belmont at the Big A: Duelo entre Trendsetter y Talk to Me Jimmy

La preparación para los siguientes pasos de la Triple Triada en Estados Unidos, continua esta semana. El calendario no se detiene. El Peter Pan (G3) es la prueba central en distancia de 1,800 metros.

Dos hijos de Modernist encabezan la lista de participantes. Trendsetter, ganador del Lexington (G3) y una sorprendente victoria en su última carrera en Keeneland, se enfrenta a Talk to Me Jimmy, quien arrasó en el Withers Stakes en Aqueduct en febrero, antes de fallar en el Wood Memorial Stakes (G2).

Trendsetter, cuenta con tres victorias en ocho carreras. Cuenta con la monta de Kazushi Kimura para el entrenador Ben Colebrook, Talk to Me Jimmy, con Manuel Franco en los controles llega con dos triunfos en cuatro salidas. Presenta Rudy Rodríguez para la sociedad SEI Thoroughbreds, Rodríguez, Rudy R. e Imperio, Michael.

El Peter Pan (G3), inicia a las 5:11 p.m. hora venezolana.