El campeón Juan Carlos Ávila va por su primera victoria de Grado en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El John A. Nerud Stakes (Grado 3, $175,000) es una de las tres carreras de grado que se corren este sábado 9 de mayo en el meeting Belmont at the Big A, que se corre en Aqueduct, Nueva York. Esta competencia atrajo a seis velocistas para los 1,200 metros en pista de arena. Carrera, que encabezan Acoustic Ave de Linda Rice y Silver Slugger de Juan Carlos Ávila.

Belmont at the Big A: Ávila busca su primera carrera de grado en la temporada

La sexta carrera de la cartelera saturnina fue reservada para el John A. Nerud Stakes (G3), un sprint de seis furlones, en la que seis velocistas se baten en duelo. La prueba destaca a Silver Slugger, que es propiedad del exgrandesligas Víctor Martínez. Este hijo de Cairo Prince, llega desde la Florida para reivindicarse en este evento.

Silver Slugger viene de perder una carrera increíble la pasada temporada ante Whatchatalkinabout, en esta misma carrera; Nerud Stakes (G3). Este consentido del Victoria’s Ranch, tiene doce victorias y busca su primera de grado.

Acoustic Ave, surge como gran rival. El hijo de Maclean's Music terminó segundo detrás de National Identity en el Say Florida Sandy de febrero en Aqueduct y fue subcampeón detrás del eventual ganador del Elite Power (G3), Just Beat the Odds, en diciembre. El castrado de 6 años, de la entrenadora Linda Rice, más recientemente llegó quinto en el Carter (G2) el 4 de abril.

El John A. Nerud Stakes (G3) inicia a las 3:38 p.m. hora venezolana.