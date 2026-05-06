José Ortiz ya tiene monta para el Preakness Stakes (G1) ante la ausencia de Golden Tempo

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La tarde de este miércoles se ha salido de la duda principal, y el equipo que maneja al purasangre ganador del Kentucky Derby (G1) Golden Tempo, decidieron pasar de largo el Preakness Stakes (G1) para enfocarse en el Belmont Stakes (G1) a realizarse en Saratoga a principios del mes de junio, eso le da al jockey ganador del Derby, José Luis Ortiz una monta nueva para la gema del medio de la triada norteamericana.

Estados Unidos: José Luis Ortiz con monta para el Preakness Stakes ante la ausencia de Golden Tempo

Con la ausencia de Golden Tempo en el Preakness Stakes (G1), el jockey puertorriqueño José Luis Ortiz ahora tiene la posibilidad de montar a otro ejemplar en el segundo paso de la triada norteamericana, y la oportunidad se la ha dado el entrenador Hall of Fame, Steven Asmussen al darle la monta del potro Chip Honcho, el cual no ha podido ganar en tres presentaciones que ha hecho en el año, pero tiene dos triunfos en seis carreras realizadas.

La información la dio a conocer el periodista David Grenning de DRF.COM en su cuenta personal de la red social X, luego que se diera a conocer la no participación de Golden Tempo en la gema que se disputará en Laurel Park.

Ortiz viene de hacer historia al convertirse en el noveno jinete en ganar el mismo fin de semana el Kentucky Oaks (G1) y el Kentucky Derby (G1) con los potros Always at Dreaming y Golden Tempo, lo que le permitió ser nombrado el Jockey de la Semana en Estados Unidos.