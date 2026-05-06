Cinco días después: Las primeras montas de José Ortiz después de ganar el Kentucky Derby (G1)

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Luego de cinco días de haber entrado a la historia del Kentucky Derby (G1), el jockey puertorriqueño José Luis Ortiz volverá a montar la tarde de este jueves en el hipódromo de Churchill Downs, en el reinicio del meeting del mencionado óvalo donde se realizará una jornada de ocho carreras y el astro boricua tiene siete compromisos de montas.

Estados Unidos: Primeras montas de José Ortiz después de ganar el Kentucky Derby (G1)

La primera monta de José, será en la segunda prueba de la jornada del jueves en un claiming de $64.000 para ejemplares de cuatro y más años en distancia de 1.700 metros (arena), donde se subirá al purasangre My Noble Knight, pensionado del trainer Kinnon La Rose.

Después, en la tercera del progama, en un Maiden Special Weight de $120.000 para purasangres de tres y más años en 1.000 metros (grama), el látigo boricua montará a Ink Lies, presentado por Wesley Ward.

En la cuarta carrera del jueves, en un Starter Allowance de $76.000 para machos de cuatro y más años en recorrido de la milla (arena), José Luis Ortiz conducirá a Awesome Ruta del trainer Joe Sharp, y en la quinta carrera del jueves llevará las riendas de Hot Gamer en un Maiden Claiming de $57.000 de 1.200 metros en arena.

Mientras que en la sexta prueba, será el turno de conducir a Demolition Duke, del trainer Brendan Walsh en un Allowance Optional Claiming de $134.000 en distancia de 1.600 metros en la grama, en la séptima del jueves llevará a la yegua Mighty Nora en un Maiden Special Weight de $92.000 en recorrido de 1.200 metros (arena) en dupla con Dallas Stewart.

Para cerrar la jornada de la tarde en la última carrera, en un Allowance Optional de $127.000 para potras de tres años que no son ganadoras, montará a Nelson’s Penny en recorrido de 1.700 metros en grama.