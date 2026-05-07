Preakness Stakes: ¿Sabes cuántos ganadores de la segunda gema fueron coronados Caballos del Año?

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Dentro del grupo de estadísticas que el Preakness Stakes (G1) genera cada vez que se celebra una edición, siempre es conveniente revisar algunas de ellas para entender la dimensión que tiene el segundo paso de la Triple Corona estadounidense, el cual se celebrará este próximo 16 de mayo en el hipódromo de Laurel Park.

Con una bolsa de $2,000,000, el único Preakness de la historia que se disputará en el otro escenario hípico del estado de Maryland, tiene varios ejemplares que desde 1937, conquistaron el segundo peldaño y adicionalmente fueron titulados como Caballo del Año.

Una lista de purasangres grandiosos que están vinculados con el Preakness

War Admiral, ganador a la postre de la Triple Corona de 1937, fue el primer ganador del Preakness (G1) en ser nombrado como Caballo del Año. Luego, dos años después, Challedon también logró la particular hazaña.

En total, 21 ejemplares ostentan esta condición. Además de los dos mencionados anteriormente, figuran nombres de épicos purasangres como el caso de Count Fleet, Assault, Citation, Nashua, Bold Ruler, Damascus, Seattle Slew, Affirmed, Sunday Silence, Charismatic, Point Given, Curlin, Rachel Alexandra, California Chrome y los dos únicos triplecoronados de este siglo: American Pharoah y Justify.

De ese grupo ya reflejado en líneas pasadas, solo 8 de ellos lograron completar el tridente de carreras: War Admiral, Count Fleet, Assault, Citation, Seattle Slew y American Pharoah.

El Preakness (G1) se corre desde 1873 y es mayor apenas por dos años que el Kentucky Derby (G1). Pimlico ha sido su hogar por más de un siglo, pero debido a las remodelaciones que tiene el “Viejo Hilitop”, Laurel Park asume el compromiso de celebrar la competencia en este año.