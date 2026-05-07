Preakness Stakes: Cherokee Nation o Robusta ¿Cuál de los dos correrá en Laurel Park?

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Cada día sale más información sobre lo que se desarrolla de cara al segundo paso de la triple corona en Estados Unidos con el Preakness Stakes a celebrarse el próximo 16 de mayo en el hipódromo de Laurel Park ante las remodelaciones del óvalo de Pimlico.

Estados Unidos: Robusta en lista para correr el Preakness Stakes (G1)

Según informaciones que consiguió en el sitio el periodista hípico David Grening para el portal de noticias DRF.com. indicó que el entrenador Bob Baffert aún no se decide si llevar o no a Crude Velocity para la segunda gema luego de su triunfo el sábado en uno de los stakes de grado previos al Kentucky Derby (G1).

«Hoy diría que sí, mañana quizá diga que no. No quiero comprometerme hasta el viernes, pero se le veía muy bien ahí fuera», dijo Baffert. «Es increíble cómo eso no le restó nada. Todavía estoy intentando averiguar la logística en Laurel. Nunca he corrido allí. Sigo dándole vueltas en mi cabeza», manifestó el entrenador.

Por su parte, confirmo que los potros Cherokee Nation y Potente no van a la prueba, sobre el primero expresó que no esta listo para una carrera como el Preakness y de Potente, el cual viene de llegar 12 en el Derby, irá directo al Belmont Stakes.

Mientras que el entrenador Doug O’Neill, manifestó que su potro Robusta, el cual viene de llegar 14 en el Kentucky Derby (G1) está en la lista para participar en el segundo paso de la triada norteamericana, donde corren un total de 14 ejemplares y quedan dos en lista de espera ante cualquier retiro previo a la prueba.