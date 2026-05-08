¿Quién ganará? Seis jockeys venezolanos y dos entrenadores copan esta prueba del sábado en Gulfstream Park

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La jornada de carreras de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park tiene una programación de nueve competencias, donde se van a disputar en dos de ellas, las Royal Palm Juvenile Stakes para potros y potras de dos años, que sirve como clasificatoria para un puesto en la semana del Royal Ascot el próximo mes de junio en tierras inglesas ante la realeza británica.

Estados Unidos: Seis jockeys venezolanos y dos entrenadores en esta carrera del sábado

En la tercera carrera de la jornada del sábado en Gulfstream Park, de nueve que se van a correr, se disputará un Maiden Claiming de $31.000 para ejemplares de tres y más años no ganadores, los cuales podrán ser reclamados por un precio entre $16.000 y $17.500, van a participar ocho purasangres en distancia de 1.400 metros (arena).

Dicha competencia tiene la particularidad de la participación de seis jockeys venezolanos de los ocho que ejemplares que correrán y tres de ellos son de dos entrenadores venezolanos, así que las posibilidades de triunfo de alguno de ellos, son realmente altas, y comienzan por el principal favorito de la carrera.

Con el número cinco en la gualdrapa, correrá el potro de tres años, Finding Candy con la dupla criolla del entrenador Antonio Sano y la monta del líder del meeting, Samy Camacho, el ejemplar es un producto del semental Twirling Candy en Sadie Lady por Freud, el cual buscará romper el Maiden luego de seis presentaciones que ha hecho.

Como segundo favorito, se presenta el potro Vekoma Velocity, del entrenador boricua Marcial Cornejo, el cual será montado por el venezolano José Torrealba y un tercer favorito de la carrera es el único cuatroñero, Senor Resplandor, con Cipriano Gil en el lomo.

Los otros participantes venezolanos son el entrenador Ronal Coy por medio de sus ejemplares Kukuk, con el aprendiz Yolber Torres y I Wanna Be Me con la conducción de Leonel Reyes Ramos.