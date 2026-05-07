¿Quieres cobrar en la primera carrera del viernes en Gulfstream Park? Te tenemos este dato que monta Samy Camacho

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El Royal Palm Meet de Gulfstream Park sigue su curso este mes de mayo y para la presente semana, tres días de carreras están pautados con la participación de diferentes profesionales latinoamericanos que realzan las jornadas.

Samy Camacho, jinete venezolano, es el líder de la estadística con 25 victorias. En una estrategia importante de radicarse ahora en Gulfstream Park, el fusta criollo posee seis compromisos para la tanda del viernes 8 de mayo y entre las montas que posee, hay un purasangre con mucha opción que puede abandonar el grupo de no ganadores al cual enfrentará.

En la primera carrera anota lo que lleva Samy Camacho

La competencia de abrir las acciones este viernes 8 de mayo en el circuito hípico de Hallandale Beach, Florida, es un evento de Maiden Special Weight de $68,000, reservado para ejemplares de tres años no ganadores, en recorrido de 7 1/2 furlongs (1,500 metros) sobre la pista de grama. En caso de que la carrera sea cambiada de superficie, su distancia sería de 1 milla 70 Yardas (1,664 metros) sobre arena sintética.

Camacho conducirá al potro Risk, un hijo de Twirling Candy que ha corrido tres veces en defensa de los colores del Arindel, para el establo del colombiano Carlos David, uno de los entrenadores más efectivos sobre la superficie de Tapeta.

Risk está inscrito contra seis oponentes. Es un castrado de tres años que estrenará Lasix para esta competencia. Su debut fue el 24 de octubre de 2025 en Keeneland con un décimo puesto. A pesar de que tiene 249 días sin correr, este ejemplar ha lucido recuperado en sus ejercicios de la siguiente manera:

4 de abril: 800 metros en 49.4, sobre pista de arena en Arindel Farm

800 metros en 49.4, sobre pista de arena en Arindel Farm 18 de abril: 800 metros en 51.3, sobre pista de arena en Arindel Farm

800 metros en 51.3, sobre pista de arena en Arindel Farm 25 de abril: 800 metros en 50, sobre pista de arena en Arindel Farm

800 metros en 50, sobre pista de arena en Arindel Farm 2 de mayo: 800 metros en 49, sobre pista de arena desde el aparato en Palm Meadows

La cotización que la línea matutina le ha dado a Risk es de 2/1 como primer candidato. Los enemigos son: Chemical Romance, del establo de José Morelos con 3/1 y Mr. Willian con 9-2, los cuales no darán ventaja en el recorrido corto.