Linaje de Reyes: Los “Jefes de Raza” que rodean el pedigrí de Golden Tempo

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Si hay algo que busca todo propietario o entrenador de purasangre de carreras, es conseguir un ejemplar que esté protegido o tenga lo que se llama “sangre de campeón”, y en el caso del reciente ganador del Kentucky Derby (G1), Golden Tempo, más allá de tener esa dicha, se puede decir, que su sangre es la de todo un “Jefe de Raza”.

Estados Unidos: Los Jefes de Raza en la sangre del ganador del Kentucky Derby (G1)

Mirar el pedigrí del reciente ganador de la Carrera de las Rosas, es ver que desde su padre, hasta la línea de sus bisabuelos o tratarabuelos paternos o maternos, está rodeado de los mejores purasangres de la historia contemporánea de Estados Unidos y que se han convertido como sementales en Jefes de Raza por transmitir sus genes a sus descendientes directos o por medio de sus hijas.

En el caso de Golden Tempo, es un producto del campeón purasangre Curlin, recientemente agregado al Dossage de Jefe de Razas en la categoría de Clásico y Solido, en el caso de los abuelos, por el lado paterno, Curlin es un hijo del Jefe de Raza Smart Strike, y este a su vez del Jefe de Raza, Mr. Prospector, el cual desciende de Raise a Native y el mismo, de Native Dancer, todos, Jefes de Razas respectivamente.

Por su parte, de lado de su madre, Golden Tempo tiene a su abuelo Bernardini, el cual es un producto del Jefe de Raza, A.P Indy, hijo de Seattle Slew y este fue un producto del semental Bold Reasoning, todos, Jefes de Raza, salvo el último. Cabe mencionar, que, en la misma línea, la mamá de A.P Indy es una hija del campeón Secretariat, para completar una línea de pedigrí digna de un campeón de campeones.