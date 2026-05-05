Pedigrí de campeón: La hazaña de Curlin como semental con la victoria de Golden Tempo en el Kentucky Derby (G1)

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Todo lo que tenga que ver con el entorno del potro de tres años Golden Tempo y su victoria en el pasado Kentucky Derby (G1), con la monta de José Luis Ortiz y el entrenamiento de Cherie DeVaux se comienza a analizar y inscribir en los libros de registros, incluso, en su pedigrí con los sementales que lo anteceden.

Estados Unidos: Curlin logra la triple corona como semental con Golden Tempo

El triunfo del pasado sábado en el hipódromo de Churchill Downs por parte del tresañero Golden Tempo en la edición 152 del Kentucky Derby (G1) permite revisar la genética y el pedigrí del nuevo campeón y el linaje del cual viene y los campeones puransangres previos que se convirtieron en sementales, como su padre, el dos veces Caballo del Año, Curlin y ganador de la Breeders’ Cup Classic.

Golden Tempo es producto de un cruce con la yegua Carrumba, hija de Bernardini, el cual ahora tiene dos victorias en cuatro presentaciones, se une a la lista de hijos del semental Curlin que hayan ganado una prueba de la triple corona.

El primero de ellos, fue Palace Malice, el cual en la temporada del 2013 logró la victoria en el Belmont Stakes (G1) con John Velázquez en la silla, y así ser el primer hijo de Curlin en ganar una prueba de la triple corona.

Luego en la temporada del 2016 sería el turno para el potro Exaggerator, el cual ganaría la edición del Preakness Stakes (G1) de ese año, y más recientemente, en el 2025, lo alcanzaría por segunda vez, con el potro Journalism.

Ahora con Golden Tempo, Curlin, se convierte en un semental que consigue la triple corona con sus productos al conseguir el Kentucky Derby (G1).