El semental Curlin dejará de prestar servicio por esta razón

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La cría del purasangre en Estados Unidos recibe una noticia nada agradable este miércoles 22 de abril. El semental Curlin, actualmente con 22 años de edad, no continuará con sus funciones en la presente temporada de monta, de acuerdo a lo informado por el propietario del Hill ‘n’ Dale Farm, John Sikura.

Curlin, recientemente incluido dentro del nuevo listado de 23 Jefes de Raza, tenía un precio de $225,000 por salto para este año. Es el único semental de la historia en tener a tres productos ganadores de carreras de Breeders’ Cup en un mismo día.

La causa por la que retiran a Curlin de la cría momentáneamente

De acuerdo al reporte publicado por el medio Thoroughbred Daily News, Curlin mostró hace 10 días un malestar y fue examinado. El resultado del chequeo por parte del Médico Veterinario Nathan Slovis, fue de encontrarle una úlcera fuera del estómago.

“Esto es muy inusual. Mostró síntomas de dolor, lo tratamos y estuvo tres días sin cubrir yeguas. Tenía una fiebre leve, pero nada significativo. Cuando dejó de tomar toda la medicación, volvió al puesto de monta y mostró un gran deseo sexual al cubrir a las yeguas, pero sus muestras tras el apareamiento no tenían buen aspecto" apunta John Sikura.

El padre de Vino Rosso, Journalism, Idiomatic, Malathaat, Elite Power, Exaggerator, Cody’s Wish y otros tantos grandes pisteros, figura este año en la posición número 14 por dinero producido con $3,265,359. En 2026 ha tenido 128 productos corredores de los cuales 40 de ellos han salido triunfadores, entre ellos Golden Tempo, el triunfador del Lecomte Stakes (G3).

De acuerdo a las recomendaciones veterinarias, Curlin no montará más en lo que resta de la temporada de cría, lo cual obliga a la gerencia de Hill ‘n’ Dale Farm a reorganizar los libros de yeguas que tenían dispuestos para él.