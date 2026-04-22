Los tres purasangres que más dinero han ganado en lo que va de 2026

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En las cercanías del final correspondiente al primer cuatrimestre de actividad en el hipismo de Estados Unidos, las diferentes estadísticas toman forma y una de ellas es la correspondiente a los purasangres mayores ganadores de dinero.

Dos ejemplares veteranos, los cuales han triunfado en carreras de importancia, encabezan el selecto Top 3, y el tercero es un tresañero que aparece como probable contendor para la edición 152 del Kentucky Derby (G1).

Los tres caballos más productores en Estados Unidos

Skippylongstocking, el triunfador de la Pegasus World Cup (G1) el pasado mes de enero en Gulfstream Park, es el líder de los caballos por ganancias en lo que ha transcurrido de 2026 con un monto de $1,971,000.

El caballo de siete años hijo de Exaggerator en Twinkling que pertenece a Daniel Alonso, además de haber conquistado el primer Grado 1 del año en Estados Unidos, se impuso en el Essex Handicap (G3) en Oaklawn Park, para quedar con esa cantidad.

Otro ejemplar de larga data, White Abarrio, con ocho años de edad, figura segundo con un monto de $1,293,500. El reciente vencedor del Oaklawn Handicap (G2) ante Sovereignty y Journalism, ha conquistado una victoria con $1,293,235.

Tanto Skippylongstocking como White Abarrio, son entrenados por Saffie Joseph Jr., los cuales demuestran amplia calidad pistera a pesar de su edad. A ellos los escolta el tresañero Silent Tactic, del establo de Mark Casse, que ha competido cuatro veces con un triunfo, en el Southwest Stakes (G3) celebrado en Oaklawn Park.

Silent Tactic totaliza $998,750 y competirá el próximo 2 de mayo en el Kentucky Derby (G1) con la monta del puertorriqueño Cristian Torres.