El Roxelana Stakes abre la cartelera selectiva de Churchill Downs este sábado

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El próximo 25 de abril, el hipódromo de Churchill Downs tendrá su primera fecha como parte del denominado “Spring Meet”, el cual tendrá un total de 50 competencias selectivas con más de $27.8 millones por repartir.

Con un total de 44 reuniones programadas, la que dará “el saque inicial” será la de este sábado. En los últimos años, dicho Opening Day se daba en horas de la tarde-noche, pero en esta ocasión la partida de la primera carrera será a las 12:45 p.m. (ET) con un total de 10 competencias, entre ellas un evento selectivo.

En esta temporada, dentro del calendario de 50 Stakes, está incluido el Kentucky Derby (G1) de $5,000,000 en recorrido de 1 1/4 millas (2,000 metros) sobre pista de arena que será el sábado 2 de mayo.

La selectiva que inaugura el Spring Meet

En la novena prueba de la tarde, se correrá el Roxelana Stakes, evento de $200,000 en recorrido de 6 furlongs (1,200 metros) en pista de arena, reservado para yeguas de cuatro años y más edad.

One Magic Philly, monta de Tyler Gaffalione para el establo de Brendan Walsh, parte como primera candidata de la línea matutina con cotización de 5-2. La cincoañera viene de fracasar en el Inside Information Stakes (G2) el pasado 24 de enero en Gulfstream Park, pero llega precedida por sus triunfos y figuraciones selectivas.

Como enemigas en el tema de las proporciones, están también Lotsandlotsofcandy, con Brian Hernández Jr. en el sillín, que ofrece una proporción de 7-2 y Vincey Girl, del establo de José Francisco D’Angelo que será guiada por Irad Ortiz Jr., la cual llega con un triunfo logrado en Tampa Bay Downs, en evento de Allowance Optional Claiming y un momio de 9-2.

Las otras contendientes que verán acción en este recorrido son: Jersey Pearl con Luan Machado; Mink’s Palace montada por Luis Sáez; Lucille Ball y Axel Concepción en los controles, Zeitlos y la guía de José Ortiz, y Asternia con Joel Rosario.