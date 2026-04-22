Paco Lopez logra doblete selectivo este miércoles en Parx Racing

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El jinete mexicano Pascacio “Paco” López, demuestra que cada día evoluciona más en todo lo que es su proceso de recuperación, después de estar fuera de acción por una lesión de tobillo que lo obligó a ausentarse de la actividad.

Este miércoles 22 de abril en el hipódromo de Parx Racing, situado en Bensalem, Pensilvania, López gana dos de las tres competencias selectivas pautadas con los purasangres Carmelina en el Unique Bella Stakes de $100,000 y Ninetyprcentmaddie en el Page McKenney Handicap, también de $100,000.

Las victorias selectivas de Paco López en Pensilvania

El látigo nativo de Veracruz, llevó al éxito a la yegua de cinco años Carmelina, en la novena competencia de la tarde, evento selectivo en recorrido de 6 furlongs (1,200 metros). Carmelina, corrió como gran favorita de las apuestas y en la ruta mencionada no tuvo problemas para imponerse, en tiempo de 1:10.30.

Carmelina es hija de Maximus Mischief en Complete St, y es propiedad del LC Racing, LLC. La campaña de esta veterana pistera, es de 22 actuaciones con 9 primeros y $570,260 en premios. En la competencia, obtuvo un premio de $59,400 destinado a la ganadora. Sus dividendos fueron de $5.00, $3.20 y $2.60.

Acto siguiente, Paco López no dio ventajas y con Ninetyprcentmaddie, impuso ventaja de tres cuartos de cuerpo en registro de 1:09.78 igualmente para 1,200 metros. El caballo de seis años, que lleva ahora de 32-7, también pertenece al LC Racing, LLC. Fue el segundo candidato de las apuestas con pagos de $6.20, $3.00 y $2.80. Es un producto ganador de Weigelia en Amblin Easy.

Tanto Carmelina como Ninetyprcentmaddie, fueron ensillados por el entrenador Robert Reid Jr., el cual le brinda el apoyo a Paco López en lo fue su semana de regreso al óvalo de Parx Racing, donde ganó una carrera el lunes 20 y otra el martes 21 para totalizar cuatro primeros.