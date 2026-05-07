Samy Camacho por un cupo para Royal Ascot en esta carrera selectiva de Gulfstream Park

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En la octava carrera de nueve que se van a realizar en la jornada del sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, se ha reservado para que se dispute una nueva edición del Royal Palm Juvenile Fillies Stakes para potras de dos años, como la prueba principal de la programación y después de la edición para potros que está programada en la sexta carrera de la tarde sabatina.

Estados Unidos: Samy Camacho por su cupo a Royal Ascot en la Royal Palm Juvenile Fillies Stakes

La competencia que esta reservada para potras de dos años en distancia de 1.000 metros en grama, con un premio de $125.000 y un cupo directo para participar en uno de los stakes de grado en la semana del Royal Ascot en el hipódromo del mismo nombre y que honra a la realiza inglesa, tiene un a nómina de nueve dosañeras a competir a partir de las 4:34 de la tarde de la costa este de Estados Unidos y Venezuela.

Una de las potras que parte como favorita para ganar la selectiva, es la nueva pensionada del entrenador Carlos David, Boots, con la monta del jockey venezolano Samy Camacho, quien es el líder actual del meeting y con quien viene de ganar en su debut el pasado 16 de abril en un Maiden Special Weight de $70.000, con un tiempo de 52.09 en 900 metros en la arena del mismo óvalo de Gulfstream Park.

La potra, la cual es propiedad de Arindel Farm, es una hija del semental Brethren en Medusa por Ghostzapper, nacida el 26 de marzo del 2024, es la primera dosañera en ganar en el presente año en Gulfstream Park, debutó bajo el entrenamiento del venezolano Jorge Delgado, y ahora debutará bajo la mirada de Carlos David.

Su más reciente trabajo lo realizó en el Palm Meadows Trainning Center donde briseó cuatro furlong u 800 metros con un tiempo de 50.50, según equibase.com.