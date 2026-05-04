Samy Camacho se afianza como líder del meeting en Gulfstream Park

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El hipódromo de Gulfstream Park logró culminar su cuarta semana de acción en el Royal Palm Meet al cumplirse una programación de nueve carreras la tarde de este domingo en el recinto donde el jockey venezolano Samy Camacho se mantuvo como líder de la temporada en victorias al conseguir una más a su cuenta.

Estados Unidos: Samy Camacho con una victoria el domingo en Gulfstream Park

La primera de las carreras del domingo en Gulfstream Park fue un Maiden Claiming de $28.500, reservado para potras de tres y más edad en distancia de 1.100 metros (tapeta) donde la victoria fue para la yegua Hope Town Girl, presentada por Sebastián Pulgarín y conducida por el jockey venezolano Samy Camacho.

Lo yegua se mantuvo en la delantera por toda la carrera y marcó parciales de 22.33 en los 400 metros, 45.03 en la media milla y 57.12 en los 1.000 metros con tiempo final de 1:03.68 para un remate de 6.56 en los 100 finales, por la hija de Adios Charlie en One Hot Drama por Big Drama, la cual rompe el Maiden luego de tres presentaciones como purasangre.

Para el jockey venezolano Samy Camacho fue su victoria 87 del año y la número 25 en el Royal Palm Meet, donde tiene una ventaja de cuatro fotografías por delante del boricua Miguel Ángel Vásquez. Camacho además lidera las estadísticas de dinero producido, efectividad y porcentaje en colocar los caballos en los primeros tres puestos con un 59% de acierto de 117 ejemplares que ha montado hasta los momentos.

Camacho tiene para la jornada del 8 de mayo un total de seis compromisos de montas en el inicio de la quinta semana de acción del Royal Palm Meet en Gulfstream Park.