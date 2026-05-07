Skara Brae desafía a los machos en el Royal Palm Juvenile de Gulfstream Park

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El hipódromo de Gulfstream Park tiene en esta quinta semana de acción del Royal Palm Meet, una jornada selectiva especial en la programación del día sábado, donde se van a disputar nueve carreras y dos de ellas, son stakes que dan un puesto seguro para la semana del Royal Ascot en Inglaterra el próximo mes de junio.

Estados Unidos: Skara Brae por el Royal Palm Juvenile Stakes este sábado en Gulfstream Park

En la sexta carrera de la programación del sábado en el óvalo de Hallandale Beach, se va a disputar apenas la cuarta versión del Royal Palm Juvenile Stakes, que da un puesto para correr en la semana de la temporada de Royal Ascot en el mítico óvalo inglés ante la realeza británica.

La prueba esta reservada para potros de dos años en una distancia de 1.000 metros en grama con un premio de $125.000 y tiene una nómina de nueve potros de dos años, y cuenta como principal favorita para ganar la misma, a la pensionada de Wesley Ward, la potra Skara Brae con la monta del astro norteamericano Joe Bravo, ganador de más de 5.000 pruebas en su carrera profesional.

Skara Brae viene de debutar con una victoria el pasado 9 de abril en el meeting de Keneeland en un Maiden Special Weight de $90.000, donde fue montada por el dominicano Joel Rosario. Dejó un tiempo de 52.83 en 900 metros en la arena y pagó un dividendo de $2.50 a ganador.

La dosañera es un producto del campeón velocista Golden Pal en la matrona Mince por War Front, nacido el 7 de febrero del 2024 y propiedad de Ten Broeck Farm, quienes lo compraron por $120.000 en las subastas de Keeneland en noviembre del 2025.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 5 de mayo en donde trabajó tres furlong, (600 metros) en 38.49, según el portal Equibase.com