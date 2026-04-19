Líderes del Royal Palm Meet se unen para ganar una carrera este domingo en Gulfstream Park

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El hipódromo de Gulfstream Park, ve finalizar la tercera semana del Royal Palm Meet la tarde de este domingo con una programación de nueve carreras donde tiene al entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. y al jinete Samy Camacho como los líderes de las distintas estadísticas de la campaña que se extenderá hasta el mes de octubre del año en curso.

Estados Unidos: Samy Samacho y Víctor Barboza Jr. ganan juntos en Gulfstream Park

En la cuarta carrera de la tarde dominical y primera del Raimbow 6 del domingo en Gulfstream Park, se disputó un Maiden Special Weigth de $68.000 en recorrido de 1.200 metros en arena, donde la victoria fue para el purasangre One Hundred King con la monta del criollo Samy Camacho y la preparación de Víctor Barboza Jr.

El ejemplar recorrió la prueba en un tiempo oficial de 1:10.51 y generó dividendos de $3.80 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show de la prueba. One Hundred King debutó como purasangre este domingo con tres años, es un producto del semental Mendelssohn en Valian Emilia (PER) POR Pegasus Wind, nacido el 7 de mayo del 2023 en Teneri Farms y es propiedad de Vicente y Stella Stables.

Los parciales de la carrera fueron de 21,95 los primeros 400 metros, 45’22 la media milla y 57’50 los mil metros con 1:10.51 en los 1.200 y remate de 13’01 en los 200 metros finales. Para el jockey venezolano Samy Camacho le permite llegar su victoria 20 del meeting para ratificar el liderato que tomó este sábado en solitario.

Por su parte, para el entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. fue su séptima victoria del meeting, que le permite estar colíder, junto a Saffie Joseph Jr. y Carlos David. Hasta el momento de la realización de esta nota.