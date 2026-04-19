Susto y determinación: Jake Cronenworth se queda en el diamante tras recibir impacto en el rostro

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El béisbol es un deporte de centímetros y, a veces, de momentos de gran tensión. Durante el enfrentamiento de este sábado entre los Padres de San Diego y los Angels de Los Ángeles, Jake Cronenworth protagonizó la escena del día al sobrevivir a un peligroso impacto directo en el rostro y, contra todo pronóstico, negarse a abandonar el terreno de juego.

El momento del impacto

El incidente ocurrió cuando Cronenworth enfrentaba los envíos del lanzador de los Angels. Un pitcheo descontrolado a alta velocidad se cerró hacia la humanidad del bateador, impactando directamente en la parte baja de su cara. El sonido del golpe enmudeció por unos segundos el estadio, mientras el cuerpo técnico y médico de los Padres corría hacia el plato para asistir a su jugador.

A pesar de la violencia del contacto, Cronenworth se mantuvo consciente y, tras una revisión en el mismo diamante por parte del mánager Mike Shildt y los preparadores físicos, el segunda base insistió en que podía seguir. Tras realizar algunas pruebas de movilidad y responder a los protocolos iniciales de respuesta, recibió luz verde para tomar la primera base, demostrando una fortaleza física que sorprendió tanto a compañeros como a rivales.

Vigilancia preventiva

Aunque el jugador terminó el encuentro, el departamento médico de los Padres mantendrá una vigilancia estrecha sobre él durante las próximas 24 horas. El protocolo de Grandes Ligas exige evaluaciones posteriores para descartar cualquier síntoma tardío de conmoción cerebral o inflamación ósea que no haya sido detectada en el fragor de la competencia.

La permanencia de Cronenworth evitó que San Diego tuviera que modificar su esquema defensivo de forma prematura y envió un mensaje de firmeza en un tramo importante de la temporada para los californianos.