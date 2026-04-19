Willson Contreras: Liderazgo y asalto a los libros históricos en MLB

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El inicio de la temporada 2026 ha servido para confirmar que el cambio de aires le ha sentado de maravilla a Willson Contreras. El oriundo de Puerto Cabello ha tomado el testigo del liderato ofensivo entre los venezolanos, cerrando la semana como el criollo con más carreras empujadas en lo que va de campaña, superando a figuras de la talla de William Contreras y Luis Arráez.

Dominio criollo en 2026

Hasta el cierre de la jornada de este domingo 19 de abril, Willson Contreras encabeza el pelotón nacional en el departamento de carreras impulsadas. Su capacidad para producir en momentos apremiantes ha sido vital para el lineup de los Medias Rojas, donde se ha convertido en una pieza inamovible del corazón ofensivo.

El careta (quien también ha visto acción en la primera base este año) ha sabido capitalizar su gran momento con el madero, registrando juegos de múltiples remolcadas que lo mantienen en la cima estadística de los nacidos en la tierra de Simón Bolívar en este primer mes de competición.

En el umbral de Richard Hidalgo

Más allá de la actualidad, el nombre de Contreras resuena con fuerza en los registros históricos. El receptor llegó a esta temporada con la mira puesta en el listado de los mejores productores venezolanos de todos los tiempos y, tras su gran desempeño reciente, se encuentra a solo una carrera remolcada de igualar a Richard Hidalgo, quien acumuló 560 impulsadas durante su destacada trayectoria de nueve temporadas en Las Mayores (principalmente con los Astros de Houston).

Hidalgo, recordado por su histórica campaña de 44 jonrones y 122 fletadas en el año 2000, es la próxima escala para un Contreras que sigue escalando peldaños entre los grandes nombres del país.

Con toda la temporada por delante y un estado físico impecable, es inminente que Willson no solo iguale, sino que supere con creces la marca de Hidalgo en los próximos días. Una vez superado este hito, el siguiente objetivo en la lista de productores históricos para el receptor sería dar alcance a nombres como David Concepción o Víctor Martínez, mientras sigue construyendo un currículum que lo posiciona como uno de los receptores más ofensivos de la última década.