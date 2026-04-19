Jokić y Murray igualan marca de Jordan y Pippen en arranque de Playoffs

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La química entre Nikola Jokić y Jamal Murray ha pasado de ser una de las mejores de la liga a convertirse en material de leyenda. Durante el triunfo 116-105 de los Nuggets este sábado, la dupla estelar de Denver volvió a firmar una hoja de estadísticas completa que los coloca directamente en los libros de récords junto a la dinastía de los Chicago Bulls de los años 90.

El dominio del "Joker" y "Blue Arrow"

Nikola Jokić terminó la noche con una actuación imperial de 25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, mientras que Jamal Murray no se quedó atrás al encestar 30 unidades, acompañadas de 5 capturas y 7 pases de anotación.

Al lograr ambos el "25/5/5" en el mismo encuentro, alcanzaron su octava ocasión logrando esta hazaña en playoffs. Con este registro, empatan a la mítica pareja de Michael Jordan y Scottie Pippen, quienes establecieron la marca durante su dominio con los Bulls. Lo impresionante es que el dúo de Denver ha logrado igualar esta cifra en menos tiempo de competencia conjunta, consolidándose como la pareja más versátil de la era moderna.

Más allá del récord, el desempeño de ambos fue fundamental para contener el ímpetu de Minnesota. Denver dominó el ritmo del partido gracias a la visión de Jokić en el poste alto y la explosividad de Murray desde el perímetro.

Efectividad: La dupla combinó para más del 50% de los puntos totales del equipo.

Control: Murray manejó los hilos en el cierre del último cuarto, mientras Jokić controlaba los tableros para evitar segundas oportunidades de los Timberwolves.

Legado en construcción

Este hito refuerza la narrativa de los Nuggets como serios candidatos a el título. Igualar a Jordan y Pippen en cualquier estadística de postemporada suele ser el preludio de un éxito mayor; para Jokić y Murray, es una prueba más de que su juego trasciende las estadísticas individuales para convertirse en un sistema ofensivo prácticamente imparable cuando ambos están en sintonía.

El próximo reto para la pareja será el Juego 2, donde buscarán romper el empate y quedarse con el récord absoluto en solitario, superando la huella de "Su Majestad" y su principal aliado.