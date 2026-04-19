Shai Gilgeous-Alexander alcanza la inmortalidad estadística de Michael Jordan

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La historia de la NBA suele ser un libro difícil de escribir para los jugadores perimetrales cuando se trata de combinar volumen anotador con eficiencia extrema. Sin embargo, Shai Gilgeous-Alexander ha logrado lo que parecía reservado únicamente para la figura de Michael Jordan: un dominio absoluto de la media y larga distancia sin sacrificar la selección de tiro.

Un hito de cuatro años

Con el fin de la campaña regular, SGA oficializó su cuarta temporada al hilo con registros de 30+ PPG y 50+% FG. Esta consistencia sitúa al referente del Thunder en una estratosfera donde solo "Su Majestad" había podido residir.

Mientras que otros anotadores históricos han tenido rachas de brillantez, mantener este nivel de efectividad siendo el foco principal de las defensas rivales durante 328 días de competición oficial (sumando las cuatro campañas) habla de una evolución técnica sin precedentes en la era moderna para un jugador de su posición.

Defensa del trono en el Paycom Center

El logro individual llega en el momento más oportuno. Hoy, domingo 19 de abril, el Oklahoma City Thunder inicia su camino hacia el "back-to-back" recibiendo a los Phoenix Suns para el Juego 1 de la primera ronda.

Cita: Paycom Center, Oklahoma City.

Paycom Center, Oklahoma City. Hora: 3:30 PM (ET)

Contexto: El Thunder llega como el campeón defensor y primer clasificado del Oeste, enfrentando a unos Suns que sellaron su pase tras un intenso ciclo de Play-In.

El partido de hoy no solo será una prueba para el sistema defensivo de Phoenix, liderado por sus figuras veteranas, sino también el escenario para ver si Gilgeous-Alexander puede trasladar esa eficiencia histórica al rigor físico de la postemporada. El Thunder, con la localía a su favor, busca enviar un mensaje temprano al resto de la liga: el camino al trofeo Larry O'Brien sigue pasando por Oklahoma.