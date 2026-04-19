Estos son los retirados de la Reunión N°17 en el hipódromo La Rinconada para el domingo 19-4-2026

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El hipódromo La Rinconada presenta este domingo 19 de abril, la décima séptima reunión del primer meeting, el cual contiene una programación de 11 carreras con dos pruebas de grado, como lo son el Clásico Blondy GIII para yeguas maduras en 2.100 metros y la edición 105 del Clásico Internacional Presidenta de la República G1 en 1.800 metros, mientras que la jornada para el 5y6 Nacional iniciará a la altura de la sexta competencia.

La Rinconada: Retirados de la reunión 17 para el 19 de abril

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció, a través de las redes sociales la información del retiro de dos ejemplares que no estará en acción en la mencionada programación hípica caraqueña.

A continuación el listado de purasangres que no podrán participar en la jornada dominical:

1 carrera: #6 Mahomes Reacción Alergíca.

3 carrera. #3 Uriel Hemorragia Pulmonar Inducida por el ejercicio

5 carrera. #9 Marisma Anaplsmosis

6 carrera. #8 Pittaluga (USA) Traumátismo Generalizado

11 carrera. #8 De la Cruz. Disposición Reglamentaria.