MLB: Estos son los lanzadores latinos para la jornada de este 19 de abril

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La jornada del 19 de abril en las Grandes Ligas vuelve a poner el foco en el talento latino desde el montículo y no es para menos. Varios abridores de República Dominicana y México tendrán la responsabilidad de guiar a sus equipos en enfrentamientos que prometen intensidad y, sobre todo, oportunidades para consolidar su rendimiento en este inicio de temporada 2026.

El primero, Eury Pérez, será uno de los nombres a seguir cuando enfrente a los Milwaukee Brewers. El dominicano ha tenido un arranque irregular, con marca de 1-1, 20 innings trabajados y 20 ponches, pero su efectividad de 5.40 refleja que aún busca consistencia. Aun así, su capacidad para generar swings fallidos lo mantiene como una pieza clave en la rotación.

Lanzadores latinos MLB

Otro de los protagonistas será el mexicano Javier Assad, quien subirá al montículo frente a los Mets de Nueva York. Su inicio de campaña ha sido complicado: en apenas 10 innings suma seis ponches y una efectividad de 8.10. Con récord de 1-1, Assad necesita ajustar su comando si quiere frenar a una ofensiva neoyorquina que suele castigar los errores.

Por su parte, Framber Valdez aparece como la carta más sólida entre los abridores latinos de la jornada. El zurdo dominicano enfrentará a los Boston Red Sox con números más estables: 1-1 de récord, 24 innings lanzados, 13 ponches y una efectividad de 3.75. Su estilo basado en rodados y control del juego lo convierte en un rival incómodo para cualquier alineación.

Más allá de los números, estos duelos representan una vitrina para el talento latino en la Gran Carpa. Cada salida de estos lanzadores no solo impacta en la tabla de posiciones de sus respectivas organizaciones. La temporada aún es joven, pero cada inning cuenta y más cuando eres abridor en este deporte.

Finalmente, la jornada de hoy ofrece un panorama interesante: jóvenes en busca de consolidación (Pérez) y brazos experimentados intentando marcar diferencia (Assad y Valdez) en el mejor béisbol del mundo.