¿Qué le espera a Golden State Warriors para la próxima temporada?

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La eliminación de los Golden State Warriors en el torneo Play-In a manos de los Phoenix Suns (111-96) el pasado viernes ha marcado el inicio de lo que promete ser el verano más convulso y transformador en la historia reciente de la franquicia. Con la temporada 2025-26 oficialmente concluida, el equipo de la Bahía se enfrenta a una realidad ineludible: el fin de una era o la reinvención más arriesgada de su trayectoria.

¿El fin de la Era Steve Kerr?

La mayor incógnita que rodea al Chase Center es la continuidad de Steve Kerr. Tras 12 años al mando y cuatro anillos de campeonato, el técnico reconoció tras la derrota en Phoenix que su futuro está en el aire. Con su contrato expirando este verano, las palabras de Kerr resonaron como una posible despedida:

"Estos trabajos tienen fecha de caducidad. A veces hace falta sangre nueva e ideas frescas", confesó un Kerr visiblemente emocionado tras un abrazo prolongado con Stephen Curry y Draymond Green en la pista.

Aunque la gerencia, encabezada por Mike Dunleavy y Joe Lacob, ha expresado su deseo de que Kerr continúe, el propio entrenador ha optado por un enfoque de "año a año". Los rumores sugieren que Kerr podría optar por el retiro o un descanso sabático en lugar de liderar otra reconstrucción, dejando la puerta abierta a un nuevo timonel para la temporada 2026-27.

Stephen Curry: El último baile por el quinto anillo

A pesar de la incertidumbre colectiva, la figura de Stephen Curry sigue siendo el faro de esperanza para los aficionados. A sus 38 años, Curry acaba de cerrar su 17ª temporada con el equipo y, según fuentes cercanas, no tiene intención de colgar las botas pronto. De hecho, firmó una extensión que lo vincula al equipo hasta la temporada 2026-27 por un valor de $62.6 millones de dólares.

La gran pregunta es si los Warriors pueden construir un equipo contendiente a su alrededor. Con Curry aún rindiendo a nivel All-NBA, la ventana para un quinto campeonato está entreabierta, pero requiere movimientos agresivos. La incorporación de Jimmy Butler a mitad de esta temporada terminó en tragedia deportiva tras su rotura de ligamento cruzado en enero, dejando a los Warriors sin su segunda espada para el cierre del año.

Un verano de decisiones drásticas

Para que Curry pueda optar a otro anillo, la directiva deberá resolver varios frentes críticos:

El futuro de Draymond Green: Tras ser objeto de rumores de traspaso por figuras como Giannis Antetokounmpo, el núcleo defensivo del equipo posee una opción de jugador para la 2026-27. Su permanencia es clave para la química, pero su valor en el mercado podría ser la moneda de cambio para una estrella joven.

Renovación de la plantilla: Con nombres como Jimmy Butler, Al Horford y Seth Curry en la nómina actual, el equipo promedia una edad elevada. La próxima temporada exigirá integrar de manera más efectiva a jóvenes como Brandin Podziemski y Moses Moody, o buscar un traspaso de impacto inmediato.

La recuperación de Butler: El éxito de la próxima campaña dependerá en gran medida de cómo regrese Jimmy Butler de su lesión y si puede ser el apoyo que Curry necesita en la postemporada.

¿Resurrección o Reconstrucción?

La temporada 2026-27 se perfila como el "Last Dance" definitivo para el núcleo que cambió el baloncesto moderno. Si Kerr decide no renovar, la transición será total. Sin embargo, mientras el dorsal 30 esté en la pista, los Warriors mantendrán la narrativa de que un último milagro en San Francisco es posible.