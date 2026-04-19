Poder local: Resumen del inicio de los NBA Playoffs 2026

Suscríbete a nuestros canales

El camino por el trofeo Larry O'Brien comenzó con intensidad. Cuatro encuentros abrieron las series de primera ronda este sábado 18 de abril, dejando a los favoritos con la ventaja inicial de 1-0.

Cleveland abre con fuerza ante Toronto (126-113)

En el Rocket Arena, los Cleveland Cavaliers golpearon primero gracias a una exhibición ofensiva liderada por Donovan Mitchell, quien encestó 32 puntos. Los Cavs mostraron una efectividad temible desde la larga distancia (50% en triples) y controlaron la pintura durante toda la segunda mitad, dejando sin respuestas a unos Raptors que no pudieron frenar el ritmo impuesto por los locales.

Jokić y los Nuggets no dan tregua (116-105)

Los vigentes contendientes en el Oeste, los Denver Nuggets, cumplieron con los pronósticos en el Ball Arena. Nikola Jokić registró un triple-doble dominante, mientras que Jamal Murray aportó 30 unidades para repeler los intentos de remontada de los Minnesota Timberwolves. Denver logró despegarse en el marcador durante el tercer cuarto y manejó los tiempos del partido con maestría hasta el pitazo final.

El Madison celebra el triunfo de los Knicks (113-102)

La mística del Madison Square Garden pesó en el duelo entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks. Jalen Brunson (28 puntos) y Karl-Anthony Towns (25 puntos) formaron una dupla letal que llegó a tener una ventaja de hasta 19 puntos. Aunque Atlanta intentó reaccionar en el último periodo, la defensa de los Knicks cerró los espacios para asegurar el primer punto de la serie.

Lakers pegan primero ante unos mermados Rockets (107-98)

En el cierre de la jornada en Los Ángeles, los Lakers vencieron a los Houston Rockets en un partido marcado por la ausencia de Kevin Durant en el equipo tejano debido a una lesión de rodilla. Los californianos supieron capitalizar esta baja, manteniendo una ventaja constante en el marcador de la mano de su juego interno, frustrando los esfuerzos de Houston por robar la localía en el Crypto.com Arena.