El venezolano Gabriel Coronel se casa en Medellín con la exmujer de James Rodríguez

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¡El amor triunfó en Medellín! Daniela Ospina y Gabriel Coronel sellaron su historia con una ceremonia que pareció sacada de un cuento de hadas, la tarde del sábado18 de abril.

La empresaria colombiana y el actor venezolano no solo intercambiaron alianzas, sino que abrieron sus corazones frente a sus seres más queridos en una boda religiosa que paralizó las redes sociales.

Las promesas de Gabriel Coronel y Daniela Ospina

La atmósfera en Medellín era de pura magia. Daniela, radiante en un vestido que resaltaba su elegancia natural, caminó hacia el altar bajo la mirada atenta de Gabriel, quien no pudo ocultar su emoción desde el primer segundo.

La pareja, que ya había unido sus vidas por lo civil en 2023, sentía que este paso frente a Dios era el sello definitivo para su familia, especialmente ahora que comparten la dicha de su hijo Lorenzo.

El momento cumbre llegó cuando el silencio se apoderó del recinto para dar paso a las palabras de los novios. No fueron simples frases de protocolo; fueron declaraciones de vida que resumieron años de complicidad, retos y un crecimiento mutuo que ha sido admirado por todos.

Palabras de Gabriel Coronel

Gabriel, conocido por su sensibilidad, tomó la palabra con mucho sentimiento. Para el actor, Daniela no es solo su esposa, sino su puerto seguro. En sus votos, destacó que ella es su "certeza" y ese lugar especial al que siempre desea regresar sin importar dónde se encuentre el mundo.

"Eres mi certeza y el lugar al que siempre quiero volver. Gracias por existir en mi vida como ese amor que no se extingue, pero se siente en el corazón", expresó el también cantante.

Asimismo, agradeció profundamente la existencia de Daniela en su vida, describiéndola como un amor que no se apaga, sino que se siente vibrar en el corazón cada día.

Por su parte, Daniela Ospina se mostró visiblemente emocionada al pronunciar sus votos. Con la mirada fija en Gabriel y sosteniendo el anillo que simboliza su unión, la empresaria expresó su deseo de ser fiel y amar incondicionalmente al hombre que eligió como compañero de vida.

"Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti", dijo Daniela con una voz que entrecortó la respiración de los invitados. Para ella, este matrimonio representa la consolidación de un sueño donde sus hijos, Salomé y Lorenzo, son los pilares fundamentales.

La presencia de Salomé, hija de Daniela con James Rodríguez, quien acompañó a su madre en este camino al altar, añadió un toque de ternura que selló la importancia de la unión familiar en esta nueva etapa.

Ritual de unión

Uno de los detalles más significativos de la ceremonia fue el intercambio de cirios. Este acto no fue solo simbólico para la pareja, sino para sus familias.

Gabriel entregó su luz a la familia de Daniela, y ella hizo lo propio con la de él, representando que a partir de ese momento ya no eran dos grupos distintos, sino una sola familia unida por el amor de los esposos.

Testigos de lujo como David Ospina, quien estuvo presente apoyando a su hermana, y las bendiciones digitales de figuras como Georgina Rodríguez, demostraron que esta pareja es una de las más queridas del mundo del espectáculo.