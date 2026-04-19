La Vinotinto en mundiales: Estas son las selecciones venezolanas que han ido a una Copa del Mundo

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La jornada de este sábado 18 de abril de 2026 quedará marcada en la historia del fútbol en Venezuela, entre tantas cosas, por la clasificación de la Vinotinto sub-17 al Mundial de la categoría, a jugarse a finales de este mismo año en suelo de Catar.

Los criollos firmaron ese último séptimo cupo para la Copa del Mundo, tras ganar a Bolivia 1-0 y aprovechar ese tren mundialista. Ahora bien, este hecho, sin duda alguna histórico, es la oportunidad ideal para repasar otros momentos llenos de alegría en el balompié masculino de nuestro país en cuanto a Copas del Mundo se refiere.

Y sí, porque Venezuela tiene historia en mundiales, pese a que la selección absoluta sea la única en Conmebol que no ha podido sellar una clasificación a un Mundial de mayores.

Sin embargo, en categorías menores ya no es una sorpresa ver a los venezolanos celebrando su pase a estos magnos eventos, que van indicando el crecimiento de nuestro balompié.

La Vinotinto sub-20 de 2009: Marcaron el camino

De los pioneros muy poca gente se olvida, porque marcaron el trayecto que luego otros continuarían. En el caso criollo, encontrar a esa primera selección que dio alegrías mundialistas es irse al 2009.

En aquel momento los muchachos dirigidos por César Farías se ganaron el derecho a estar en el Mundial de Egipto disputado también en 2009.

La Vinotinto sub-17: continuó el camino

En el recorrido también se recuerda a la propia categoría sub-17, que fue la siguiente en dar un grito de jubilo para el país con la clasificación a la cita de Emiratos Árabes Unidos 2013.

Aquel equipo fue dirigido por el profesor Rafael Dudamel, quien lideró al conjunto nacional a aquel subcampeonato en el Sudamericano jugado en Argentina.

Las selecciones sub-17 y su gran paso

En el caso de los combinados sub-17 se ha dado un hecho más histórico todavía. Y es que desde esa edición 2013, Venezuela no repitió clasificación, sino hasta el certamen en Indonesia 2023.

Desde entonces, los criollos repitieron y se han metido de forma consecutiva en dos ediciones, sumando esta reciente de 2026, algo que nunca se había dado en la historia de nuestro país.

La Vinotinto sub-20 en 2017: La mejor de todas

Este repaso no puede dejar por fuera el momento en el que Venezuela estuvo más cerca de ser campeones mundiales. Y para encontrar ese momento hay que irse al Mundial Sub-20 de Corea del Sur 2017.

Ese certamen quedará marcado por muchas cosas, entre ellas porque la Vinotinto pudo jugar una final por primera vez en un torneo FIFA masculino, aunque luego el resultado no favoreció y terminaría siendo campeona Inglaterra (1-0).