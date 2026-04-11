El Mundial de los precios récord: FIFA lanza entradas de "súper lujo"

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La pasión por el fútbol parece no tener techo, y los precios de las entradas para el próximo Mundial tampoco. La FIFA ha sorprendido a los aficionados al introducir nuevas subcategorías de boletos con costos significativamente más altos para los partidos clave del torneo, elevando el listón del "lujo" a niveles nunca antes vistos en el deporte rey.

El debut de Estados Unidos

Para el partido inaugural de la selección estadounidense contra Paraguay, que se llevará a cabo el 12 de junio en Inglewood, California, los precios han alcanzado cifras astronómicas. Si bien la semana pasada el tope para la "Categoría 1" era de 2,735 dólares, la FIFA ha añadido una nueva designación de primera fila que asciende a los 4,105 dólares.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Sin previo aviso, se habilitó una "categoría principal" con rangos que oscilan entre los 1,940 y 2,330 dólares, lo que deja claro que el organismo rector busca maximizar ingresos en las sedes con mayor demanda.

Reclasificación de asientos

La logística de los asientos ha generado desconcierto entre quienes intentan asegurar un lugar. Según la información oficial:

Categoría 1: Originalmente descrita como los asientos más caros en la grada inferior. Sin embargo, con los nuevos cambios, ciertos asientos de esta zona han sido "excluidos" para formar las nuevas categorías de lujo.

Categoría 2: Ubicada fuera de las áreas de la Categoría 1, abarcando tanto gradas superiores como inferiores.

Ante este panorama y los reportes de medios como The Athletic, la oficina de prensa de la FIFA ha optado por el silencio, sin emitir comentarios sobre los criterios para estos aumentos repentinos.

Canadá y las fases de eliminación

El fenómeno no es exclusivo de los estadios estadounidenses. Para el debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto, las entradas de primera fila ya alcanzan los 3,360 dólares.

Incluso los partidos de octavos de final han visto ajustes; en Filadelfia, por ejemplo, los boletos han escalado hasta los 905 dólares, una cifra elevada considerando que aún faltan varias etapas para llegar a las instancias definitivas.

La Gran Final

El incremento más dramático se ha dado en la joya de la corona: la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Lo que comenzó con un precio máximo de 8,680 dólares tras el sorteo de diciembre, ha saltado a la impresionante cifra de 10,990 dólares durante la reciente reapertura de ventas.

Este proceso de compra no solo ha sido doloroso para la cartera, sino también para la paciencia de los usuarios, quienes reportaron constantes fallos técnicos en la plataforma de la FIFA. El encarecimiento afectó a todas las secciones:

Categoría 2: Subió de 5,575 a 7,380 dólares .

Categoría 3: Pasó de 4,185 a 5,785 dólares.

A día de hoy, el sitio web muestra un letrero de "no disponible" para la final, dejando a miles de fanáticos en espera de una última oportunidad... si es que su presupuesto se los permite.