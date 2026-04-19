Este fue el nuevo golazo de Jefferson Savarino en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana futbolero ha sido productivo para los representantes venezolanos en el balompié extranjero. Nombres como Jesús Ramírez y Cristian Cásseres destacaron con goles en sus equipos, sin embargo otro referente vinotinto acaba de tocar la mesa: Jefferson Savarino.

El futbolista volvió a la acción este domingo 19 de abril con el Fluminense en un duelo ante el Santos de Neymar y ese mismo contexto pudo hacerse notar con un auténtico golazo para los suyos.

En el compromiso que aún está en disputa, el criollo firmó el empate parcial (1-1) al minuto 24', tras decidirse a protagonizar un remate a más de 20 metros de la portería y que tomó por sorpresa al guardameta Gabriel Brazao, que no tuvo nada que hacer ante el derechazo.

Jefferson Savarino quiere carburar con Fluminense

El criollo ya es un nombre conocidísimo en Brasil y respetado por sus actuaciones todos estos años recientes. Sobre todo, después que fue pieza clave para que Botafogo firmara un doblete en 2024: con la Copa Libertadores y Brasileirao.

Pese a su jerarquía en el 'Fogao', el venezolano decidió darse un cambio de aires a su carrera y recalar en el vestuario del Flu, al que llegó en enero de 2026.

Desde entonces ha estado trabajando para afianzarse en el equipo y repetir prestaciones como las que firmaba en Botafogo. Con este nuevo tanto llega a dos en el Brasileirao desde su arribo al club y su tercera diana contando el Campeonato Carioca.

En todo ese recorrido Jefferson Savarino ha disputado nueve juegos ligueros, cinco en el Carioca y dos de Copa Libertadores.